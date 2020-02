Buchbrunn vor 21 Minuten

Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Krautheim beginnt bald

Endlich geht es los in Krautheim, die Bagger rollen an und die Bürger Krautheims können sich freuen: Der Beginn der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Krautheim einschließlich Dorf- und Kirchplatz steht unmittelbar bevor, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Volkach.