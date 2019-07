Fröhstockheim vor 45 Minuten

Erlös des Spielplatzfestes soll Kinderprojekt zufließen

Das Spielplatzfest an der Apfelwiese in Fröhstockheim gehört zu einer liebgewordenen Tradition. Am vergangenen Wochenende hieß es wieder Spiele, Spaß und Toben beim Spielplatzfest des Fröhstockheimer Ortsverschönerungsvereins und des Soldaten- und Reservistenvereins. Circa 30 Kinder waren aktiv am Basteln, Malen und Schminken. Auch der Rödelbach wurde zur Spielfläche genutzt, in dem ließen die Kinder ihre selbst gebastelten Schiffchen schwimmen, während Eltern und Besucher bei gegrillten Bratwürsten den Nachmittag in geselliger Runde verbrachten. Den Erlös dieses Nachmittags soll einem guten Zweck für Kinder zugeführt werden.