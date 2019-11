Marktbreit vor 1 Stunde

Erlös aus Bilderausstellung "200xMarktbreit" gespendet

Eine private Initiative für den guten Zweck startete der Marktbreiter Ex-Bürgermeister Walter Härtlein im Rahmen der Bilderausstellung „200xMarktbreit“. Dabei verkaufte er laut Pressemitteilung einige Exponate mit Marktbreiter Motiven aus seinem Privatbesitz an interessierte Ausstellungsbesucher, um mit dem Erlös „die gute Sache“ zu unterstützen. Ein Teil des Erlöses in Höhe von 200 Euro überreichte Walter Härtlein an den Marktbreiter We-for-Future e.V. Der erste Vorsitzende Achim Knöchel bedankte sich herzlich für die tolle Initiative und die großzügige Unterstützung, so der Pressebericht. Der restliche Erlös geht an die Rumänienhilfe, für die sich Walter Härtlein ebenfalls mit ehrenamtlich einsetzt.