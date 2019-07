Erinnerungen an den letzten Schultag: Gefühl von Freiheit

Am Dienstag beginnen in Bayern die Sommerferien. Für zahlreiche Absolventen endet damit ihre Schulzeit und ein erster wichtiger Lebensabschnitt geht zu Ende. Neun Jahre oder länger haben sie die Schulbank gedrückt, gemeinsam mit den Klassenkameraden gebüffelt und vieles erlebt. Bald starten sie ins Berufsleben, beginnen eine Ausbildung oder wechseln an die Uni, um zu studieren. Die meisten werden froh sein, dass die reguläre Schulzeit nun vorbei ist und sie endlich das begehrte Abschlusszeugnis in den Händen halten. Vielleicht ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Auf jeden Fall ist der letzte Schultag etwas ganz Besonderes. Bei unserer aktuellen Umfrage auf dem Kitzinger Marktplatz haben wir einige Passanten gefragt: Erinnern Sie sich noch an ihren letzten Schultag?