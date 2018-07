Erhoffte und verlorene Paradiese auf dem Schwanberg

Der Schlosspark auf dem Schwanberg ist an sich schon einzigartig. Für viele ist er ein Paradies. Wer den Schlosspark nun betritt, blickt auf zwei mal drei Meter große Fotografien, die aus der Sicht des Fotografen Vorstellungen vom Paradies zeigen.

Überraschende Perspektiven

Die Fotokünstler bieten überraschende Perspektiven auf das Paradies. Doch Diskussion über die Bilder und die Sichtweisen auf das Paradies oder das verlorene Paradies sind durchaus erwünscht. Die Ausstellung „Garten Eden – Paradise lost?“ zeigt die 20 Siegerbilder des Fotowettbewerbs im Rahmen der Aktion „Gartenzeichen 2018“. 80 Künstler hatten dafür insgesamt 143 Arbeiten eingereicht.

Céline Kruska von der Agentur Kulturgold (Stuttgart) sprach von einem großen Themenkomplex, den der Begriff Paradies abdeckt. Es sei spannend, wie sich die Künstler in ihren Arbeiten diesem Thema genähert hätten. Unterschiedliche Perspektiven seien beleuchtet worden.

Fachjury hat die Fotos ausgewählt

Eine Fachjury mit Ina E. Brosch, Innungsobermeisterin der Berufsfotografen in Unterfranken, an der Spitze, hatte 20 Arbeiten ausgewählt, die sich „auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit den soziologischen, politischen, ökologischen und spirituell-religiösen Dimensionen zeitgenössischer Paradies-Vorstellungen auseinandersetzten“, wie es im Ausstellungskatalog heißt.

„Gärten sind ein Spiegel der Zeit und des Zeitgeistes, der Sehnsüchte und Bedürfnisse des Menschen. Sie spiegeln unser Verhältnis zur Natur und die Sehnsucht nach einer idealen Welt – dem Paradies“, sagte Landrätin Tamara Bischof bei der Vernissage, die vom Gospelchor „Get on Board“ musikalisch gestaltet wurde. Deshalb habe sich der Schlosspark bestens für einen Foto-Parcours zum Thema „Garten Eden“ geeignet. Dieser greife das Thema in verschiedenen Facetten auf und fordere den Besucher sicher an der einen oder anderen Stelle heraus.

Gedankensplitter zum Jenseits

Bischofs Dank ging an die Fotokünstler und an das Zentrum auf dem Schwanberg, das den Park als Ausstellungsfläche überließ, ebenso an die Agentur Kulturgold und an den Oberstdorfer Fotogipfel, dessen Spezialrahmen genutzt werden konnten.

Gedankensplitter zum Paradies trug Schwester Dorothea Krauß von der Communität Casteller Ring vor. Sie schuf gedankliche Bilder von Adam und Eva im Paradies, dem Paradies und dem Garten Eden sowie des „Himmlischen Jerusalems“ in der Bibel. Ebenso ging sie auf Lieder ein, die die Sehnsüchte nach dem Paradies ausdrücken.

„Verlorenes Paradies“ lebt wieder

Ute Hellwig, Geschäftsführender Vorstand des Geistlichen Zentrums, ging auf den verwahrlosten Zustand des Parks in früherer Zeit ein und sprach dabei von einem „verlorenen Paradies“. Dank vieler sei es gelungen, ihn wieder zum Leben zu erwecken.

Nach dem offiziellen Teil gab es Führungen durch den Fotoparcours. Dabei erläuterten auch die anwesenden Fotografen ihre Bilder.

Ausstellung bis zum 29. Juli

Der Rundgang beginnt man am besten am Eingang des Schlossparks. Der Fotoparcours, der noch bis 29. Juli zu sehen ist, endet am Mausoleum. Dabei sind die Besucher eingeladen, die Rasenflächen zu betreten und sich die Bilder aus der Nähe zu betrachten. Auf dem Rückweg können dann die rückseitigen Bilder betrachtet werden. Zur Ausstellung gibt es eine Broschüre mit Texten zu den Bildern von den Künstlern selbst.