Volkach vor 33 Minuten

Ergreifendes Finale der Vinotonale

Die klassische Musik erlebt zurzeit an der Volkacher Mainschleife eine Wiedergeburt. Alle vier Konzerte des Klassikfestivals Vinotonale waren in diesem Jahr ausverkauft, so auch das begeisternde Finale am Samstagabend in der Mariä Schutz Kirche auf der Vogelsburg. Mit "Wiener Klassik" für Geist und Seele zog das legendäre Bamberger Streichquartett gut 150 Zuhörer in seinen Bann. Die Vinotonale fand 2019 zum vierten Mal statt.