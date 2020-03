Erfolgreiches Konzert der Altmannhäuser in Abtswind

Unter dem Motto "Wir leben Blasmusik" lieferte vergangenen Sonntag die Blaskapelle Altmannshausen unter der Leitung von Bettina Henninger im Abtswinder Haus des Gastes ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Programm ab. Die bunte Mischung entstand aus der Idee, dass sich die Musikanten ihre Lieblingsstücke auswählen durften, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben den obligatorischen böhmischen Klängen kamen auch Solisten zum Einsatz. So brillierte Ralf Henninger mit "Moment in time" an der Trompete zusammen mit Manuela Frieß am Flügelhorn. Auch beim Erfolgstitel der Popgruppe Abba ertönten die Trompeten bei "Arrival".

Seltene Klänge erfüllten den Saal als Benedikt Bauer mit seinem neuen Alphorn die "Alphorn-Ballade" von Bertold Schick vortrug. Mit dem Potpourri "Wo die Wolga fließt" erinnerten die Musikanten an die Anfangsjahre der Kapelle und spielten den Titel für alle Gründungsmitglieder, allen voran für Hans Romeis, der sich laut Pressemitteilung kein Konzert seiner Blaskapelle Altmannshausen entgehen lässt.

Bei "Bohemian Lovers" gaben sich Ralf Henninger an der Trompete und am Tenorhorn Sebastian Gering ein Stelldichein. "Golden Hits" von James Last wünschte sich die Chefin des Orchesters und der Moderator des Abends Karl Graf zu Castell-Rüdenhausen freute sich, dass sein Lieblingsstück, die "Anna-Polka", gespielt wurde. Er stellte im Laufe des Abends alle Musikanten persönlich vor und lockerte das Programm mit Gedichten rund um die Blasmusik ab. Die Gäste im ausverkauften Saal zeigten mit stehenden Ovationen ihre Begeisterung und forderte Zugaben, die mit dem allseits beliebten "Böhmischen Traum" erfüllt wurden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.