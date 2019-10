Erfolgreicher Wissenstest der Jugendfeuerwehr Nordheim

Die Jugendfeuerwehr Nordheim hat ihr Können beim jährlichen Wissenstest bewiesen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die acht Jungs und Mädels stellten ihr Wissen nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis unter Beweis. Alle Jugendliche bestanden den Wissenstest mit Erfolg und durften ihr Abzeichen in Empfang nehmen.