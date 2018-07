Erfolgreiche Teilnahme an der Big Challenge

Die 5. und 6. Klassen der Leo-Weismantel-Realschule und der Bildungschancen-Realschule des Bildungswerks Marktbreit nahmen erfolgreich am internationalen Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ teil. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Schulen hervor. Nachdem sie vorher schon fleißig im Internet oder mit einer App geübt hatten, testeten sie ihr Wissen beim Wettbewerb in der Schule. Im Juni wurde das Ganze vom Big-Challenge-Deutschland-Team ausgewertet. Der Versand der Ergebnisse und der Preise erfolgte Ende Juni. Bei der Preisverleihung in der Aula konnte sich jeder über einen Preis freuen. Der erste Platz der 5. Klassen ging an zwei Schüler mit der gleichen Punktzahl: Tyler Case aus der 5. Klasse der Bildungschancen-Realschule und Vivien Scarbrough aus der 5b der Leo-Weismantel-Realschule. Den ersten Platz der 6. Klassen erzielte Stella Williams aus der 6b der Leo-Weismantel-Realschule. Alle drei erhielten eine Medaille, eine Ehrenurkunde und einen der Hauptpreise.