Iphofen vor 1 Stunde

Erfolgreiche Mittelschüler in Iphofen

In diesem Jahr beendeten gleich drei Klassen erfolgreich ihre Schulzeit an der Mittelschule Iphofen. In den beiden 10. Klassen des Mittlerreifezuges erwarben alle Schülerinnen und Schüler aus dem Einzugsgebiet des Schulverbunds Main-Steigerwald die Mittlere Reife, so die Mitteilung der Schule. In der 9. Jahrgangsstufe erreichten alle Schüler das Klassenziel, 75 Prozent von ihnen legten die besondere Leistungsfeststellung erfolgreich ab und können nun den qualifizierenden Mittelschulabschluss ihr Eigen nennen. Einige Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs waren so gut, dass ihnen der nahtlose Wechsel in den M-Zug gelungen ist. Sie werden an der Schule bleiben.