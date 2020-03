Schwarzach vor 1 Stunde

Erfolgreiche Jungfußballer

Nein, es gibt im Moment keine Fußballturniere! Aber Jubelgesten können in diesen schwierigen Zeiten vielleicht etwas positive Stimmung verbreiten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits im Januar setzte sich die Grundschule Schwarzacher Becken beim Landkreishallenturnier der Grundschulen im Schulamtsbezirk Kitzingen souverän durch. Ohne ein Gegentor sicherten sich die Kids um Lehrerin Carmen Käppner den Turniersieg und nahmen den begehrten Hilar-Burkard-Cup mit nach Schwarzach. Im Endspiel setzten sich die Schwarzacher gegen Kleinlangheim durch und waren somit hochverdiente Sieger in einem elf Mannschaften starken Teilnehmerfeld.