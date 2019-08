Erfolgreiche Hundeführer bei Hundesportfreunden in Kitzingen

Zehn Teams stellten sich den Herausforderung einer Begleithundeprüfung (BHP). Abgenommen wurde dieser Leistungstest durch einen Leistungsrichter des Bayerischen Landesverbandes für Hundesport. Die Teilnehmer trafen sich mit ihren Hunden auf dem Gelände der Kitzinger Welpenschule vom HSF Kitzingen, um die dreiteilige Prüfung zu absolvieren. Erste 'Aufgabe war die Abfrage des theoretischem Wissen, wie Tierschutzrecht, Ernährung, Gesundheit und Jagdrecht. In der praktischen Prüfung mussten Herr und Hund beweisen, was im Einzelnen trainiert wurde. Dazu gehörte die Leinenführigkeit, die Kommandos Sitz und Platz sowie bei Fuß laufen, ohne Leine. Zuletzt zeigten die Teilnehmer, dass sich ihre Hunde sicher in der Stadt bewegen können. Dazu wurde in der Fußgängerzone in Kitzingen die Reaktion der Tiere auf beengte Situationen getestet, eine Ablage unter Ablenkung durchgeführt und Begegnungen mit fremden Hunden sowie Radfahrern geprüft.