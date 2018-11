Wiesentheid vor 4 Stunden

Erfolgreiche Gürtelprüfung der Taekwon-Do Abteilung

Vier Schüler im traditionellen Taekwon-Do haben am Samstagabend in einer eineinhalbstündigen Prüfung in Wiesentheid ihren nächst höheren Kup (Gürtelgrad) abgelegt, teilt der Verein mit.