Iphofen vor 3 Stunden

Erfolgreiche Basketballerinnen

Die Mädchen III der Mittelschule Iphofen nahmen mit ihrer Lehrerin Dagmar Treuheit am Regionalentscheid in Basketball in Oerlenbach teil und konnten sich dort die unterfränkische Meisterschaft erkämpfen. Das Spiel endete mit 26:8, wie es im Schreiben an die Presse heißt.