Erfolgreich das Reitabzeichen VFD Junior geleistet

Bei strahlenden Sonnenschein fanden sich, laut Pressemitteilung, am Samstag, 14. September, fünf Reitschülerinnen von Übungsleiterin Simone Kolb, am Erlebnishof Hein in Brünnau ein, um ihr Wissen rund um das Thema Pferd und Pony unter Beweis zu stellen. Fragen zum Umgang und Pflege, Reitausrüstung und Krankheiten sowie Aufbau des Hufs und Pferdeanatomie hatten sie zu beantworten. Nach dem theoretischen Teil durften die Kinder ihr Können auch in praktischen Reitübungen vorführen. Kinder der Altersgruppe von acht bis neun Jahren absolvierten auf den Ponys eine hervorragende Reitprüfung. Prüferin Michaela Hohenstein aus Baunach war voll des Lobes. Im Anschluss wurde noch eine Bodenarbeitsprüfung abgenommen, auch hier zeigten die Prüflinge den korrekten und fairen Umgang mit dem Partner Pferd. Alle Teilnehmer bestanden die Prüfung. Auf dem Bild (von links) Leni Seifert, Simone Kolb, Pony Lisa, Tonia Kolb, Fiona Bauer, Pony Astoria, Michaela Hohenstein, Mila Jakob und Emelie Kopp.