Erdaushub wird auf Gemeindegrund deponiert

Wohin mit dem Erdaushub aus den Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet An der Wunn in Mainstockheim? Nicht zum ersten Mal beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend mit dieser Frage – die Antwort befriedigte nicht alle.

Rund 7000 Kubikmeter Erde dürften es sein, die beim Straßen- und Kanalbau im Baugebiet als Abraum anfallen werden. In der Augustsitzung hatte Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs vorgeschlagen, dies auf gemeindlichem Grund unterzubringen. Dagegen regte sich vor allem bei Peter Brandner Widerstand, der das unbelastete Material lieber auf einer Erddeponie, als in der Landschaft Mainstockheims sehen wollte.

Rund 185 000 Euro, so das Ergebnis einer Anfrage der Verwaltung, würde die Deponierung kosten – rund 80 000 Euro mehr, als die Entsorgung auf den beiden vorgesehenen Gemeindegrundstücken. Vor dort könnte es auch, im Bedarfsfall wieder für andere Zwecke geholt werden, so der Bürgermeister.

Vor allem die Auffüllung des Grundstücks am Holzlagerplatz gefiel Peter Brandner gar nicht, er befürchtet dort eine schleichende Erweiterung des daneben gelegenen Gewerbegebiets und erhebliche Folgekosten. Die Entsorgungskosten selber zweifelte Julia Ebenhöh an. Ihrer Meinung nach werden die Mittel für einen regelgerechten Einbau dort deutlich höher ausfallen, als berechnet. Am Ende gab es drei Stimmen gegen die Auffüllung gemeindlicher Grundstücke durch den Aushub.

Eine Lösung des Problems könnte aus Marktsteft kommen: Dort soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Zur Vorbereitung wird hier gerade Sand abgebaut – das Gelände muss anschließend wieder verfüllt werden. Da käme der unbelastete Aushub aus Mainstockheim gerade recht. Allerdings ist das ein Zeitproblem, denn nach Ende der Ausbeute sollte das Material da sein – und die Mainstockheimer wollen ihren Aushub auch gleich nach Baubeginn los werden. Ob das zeitlich passt, ist die große Frage.