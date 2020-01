Er wollte helfen und wurde bestohlen

Die Gutmütigkeit eines Mannes hat am Samstag gegen 15.30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Wiesentheid ein Dieb ausgenutzt. Der Geschädigte wurde im Geschäft vom Täter gebeten, einen Karton zu halten. Der Täter nutzte das aus und entwendete den Geldbeutel aus der Jackentasche. Beim Bezahlen bemerkte der 62-Jährige den Verlust des Geldbeutels, der kurz darauf von einer Paketdienstmitarbeiterin vor dem Laden gefunden wurde. 100 Euro wurden dem Mann laut Polizei gestohlen.