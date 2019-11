Entscheidung wurde vertagt

Die mögliche ökologische Aufwertung des Altmains im Rahmen des Bundesprojektes "Blaues Band" stand am Montagabend im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Nordheim.

Hierbei registrierte die stellvertretende Kreisvorsitzende der BUND Naturschutz Kreisgruppe Kitzingen, Ulrike Geise,"erstmals eine negative Stimmung" gegenüber dem Mainkonzept, den Altmain zwischen Volkach und Gerlachshausen auf dem zwölf Kilometer langen Flussabschnitt ökologisch aufzuwerten. Wie berichtet hatten in den vergangenen Wochen die Stadt Volkach und die Gemeinde Sommerach das vom Bund Naturschutz vorgestellte Unterfangen befürwortet.

Bürgermeister dagegen

In Nordheim stieß Ulrike Geise bei der Präsentation des Konzeptes auf Widerstand. Bürgermeister Guido Braun sprach bei der Umsetzung des Projektes die Befürchtung aus, dass in fünf Jahren kein Nordheimer mehr im Altmain- Bereich Baden geht und dass man touristisch nichts mehr machen brauche: "Ich finde, man nimmt sich auch ein Stück Freiheit". Der Bürgermeister würde seiner Aussage zufolge alles beim Alten belassen und "den Main nutzen wie bisher". Michael Christ ("eine Supersache, die viel Potential hat") und Bernd Sauer sprachen hingegen von einer ökologischen Aufwertung, dessen Planung allerdings noch nicht Umsetzungsreif ist.

So sollen laut Geise Workshops stattfinden und insbesondere in Zusammenarbeit mit Kommunen, Fischern und dem Wasserwirtschaftsamt das gemeinsame Ziel, "nämlich die Flußauen ökologisch mehr aufzuwerten", anvisiert werden,

Referentin spricht von großer Chance

Die Referentin sprach von "tollen zwölf Kilometern am Altmain", "wo man etwas entwickeln könnte". Für Geise ganz wichtig: Es gibt Bereiche, wo die Ufersicherung erhalten bleibt. Die Kreisvorsitzende informierte in diesem Zusammenhang über ein neues, Millionen schweres Förderprojekt (Blaues Band) des Bundesamts für Naturschutz, in dem die Auen und die Vernetzung der Auen mit dem Wasserkörper an Bundesschifffahrtsstraßen gefördert werden. Das Förderprogramm übernimmt nach Aussage von Geise ("Wir passen in die Förderkriterien gut hinein") mindestens 85 bis zu 100 Prozent der Kosten. Das sei eine große Chance, ein bundesweit einmaliges Projekt umzusetzen, betonte die Kreisvorsitzende. Für die Renaturierung des Altmains ganz wichtig sind die Anwohner, die ebenso wie die Anrainergemeinden hinter dem Projekt stehen müssen.

Die Entscheidung, nämlich die Ausarbeitung und Einreichung einer Projektskizze durch den Bund Naturschutz – sie ist die Voraussetzung für eine Bewerbung zur Aufnahme in das Förderprogramm – zu unterstützen, wurde vertagt und auf die nächste Zusammenkunft verlegt.

Festgelegt wurde in der Sitzung das Erfrischungsgeld bei den Kommunalwahlen im März kommenden Jahres. So erhalten Wahlhelfer der Gemeinde Nordheim bei der Teilnahme an der Auswertung der Kommunalwahl 2020 ein Erfrischungsgeld in Höhe von 40 Euro.

Auf Rückfrage von Ratsmitglied Bernd Sauer wird in Kürze in der Raiffeisenstraße am Anwesen Dieter Knoblach ein Geschwindigkeitsmessgerät installiert. Zudem sollen Verunreinigungen in der Schulgasse in absehbarer Zeit beseitigt werden.

Weiter in den Startlöchern steht die Gründung eines Boden- und Beregungsverbandes, der vor längerer Zeit in Zusammenhang mit der geplanten Baumaßnahme "Speichersee am Nordheimer Aussichtsturm" zwecks Bezuschussung gefordert wurde. Nach Aussage von Bernd Sauer muss doch irgendwann Interesse seitens der Winzer an einer Installation des so wichtigen Verbandes bestehen. Dessen Gründung gestaltet sich, wie Markus Schneider mitteilte, nach wie vor als äußerst schwierig.