Die Ehrung des Marktes Wiesentheid für die 2018 besonders erfolgreichen Sportler der Gemeinde zeigte wieder eine enorme Bandbreite an Sportarten: Von Gardetanz über Taekwando, Fußball, Handball, Leichtathletik bis hin zu Reiten oder Schießen verteilten sich die Sportler, die für ihre Leistungen als einzelne, oder in Gruppen und Mannschaften ausgezeichnet wurden. Bei den Gekommenen durfte Bürgermeister Werner Knaier viele junge Gesichter begrüßen. Gleichzeitig wurde der Empfang genutzt, um die erworbenen 56 Sportabzeichen auszuhändigen.

Bei den Einzelsportlern hob der Bürgermeister wieder Marika Heinlein hervor als „unsere Ausnahmesportlerin in Wiesentheid.“ Die Ultra-Läuferin, seit Jahren Stammgast bei der Ehrung, wurde im vergangenen Jahr Deutsche Meisterin ihrer Altersklasse im 24-Stundenlauf, dazu zweite bei den Deutschen Meisterschaften im 100-Kilometer-, und im 50-Kilometer-Lauf.

Beim Gardetanzen durfte die in den vergangenen Jahren erfolgreiche Tanzsportabteilung des TSV/DJK zwei zweite Plätze und einen dritten bei den Europameisterschaften bejubeln. Das Duo Emily Troll und Emily Koos wurde Zweite, ebenso wie die Formation in der Hauptklasse der Kategorie Freestyle. Emily Troll konnte zudem im Schautanz Solo weitere Erfolge feiern. Über Platz drei bei der EM freute sich die Gruppe der Schüler in der Kategorie Freestyle.

Ausgezeichnet wurde Gerhard Tallner, der als Schütze für die SG Bergrheinfeld Bayerischer Meister der Senioren mit dem Luftgewehr und im Liegendkampf wurde. Urkunden bei den Einzelsportlern erhielten außerdem: Hanna Brendler (2. Platz Fränkische Meisterschaft der Vielseitigkeit), Emily Troll (Gardetanz Solo), sowie im Duo mit Emily Koos. Zudem bat Bürgermeister Knaier Georg Lange (TSV/DJK) nach vorne, der im Taekwando die Prüfung zum 1. Dan Schwarzgurt erfolgreich absolvierte.

Bei den Mannschaften ragten die Fußballer des FC Geesdorf heraus. Die Herren-Mannschaft wurde im Vorjahr Meister der Bezirksliga und schaffte damit den Aufstieg in die Landesliga, was die Gemeinde bereits im Sommer mit einem Empfang gewürdigt hat. Diesmal bedankte sich Vorsitzender Harald Kober für die Urkunde.

Außerdem erhielten Urkunden: TSV/DJK Gardetanz Schüler Freestyle, Schüler Modern, Hauptklasse Freestyle, Hauptklasse Modern; Nikolaus-Fey-Mittelschule: Leichtathletik, Kreismeister Mädchen III, sowie Jungen III;

Die Sportabzeichen teilte Siegfried Schmiedl aus, der sich zusammen mit seiner Frau Reinhilde wieder um die Organisation und die Prüfung gekümmert hatte. Hier hob Schmiedl die AbteilungTaekwando des TSV/DJK hervor, die im Vorjahr gleich mit zwölf Sportlern an der Prüfung teilnahm. Außerdem erwähnte er die Familien Peschke und Hahn, bei denen jeweils Vater, Mutter und die Kinder das Abzeichen erwarben.