Enkeltrickbetrüger erbeuten Bargeld  Zeugen gesucht

Um einen fünfstelligen Geldbetrag brachten unbekannte Trickbetrüger bereits am 5. Dezember einen Senior in Volkach. Der Fall wurde erst vergangenen Freitag bekannt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Kripo Würzburg hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Offenbar hatten die Täter einige Tage zuvor telefonisch Kontakt zu dem Senior aufgenommen. Sie behaupteten, dass seine Nichte an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sei und nun dringend Geld benötigen würde. Der ältere Mann ahnte nicht, dass es sich um eine Betrugsmasche handelt. Er machte sich am Morgen des Donnerstags, 5. Dezember, auf den Weg zu seiner Bank, um einen fünfstelligen Geldbetrag von seinem Konto abzuheben, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Später am Vormittag traf der Senior im Finkenweg in Volkach dann auf die Geldabholer. Einer war laut Angaben des Geschädigten etwa 170 cm groß, hatte gebräunte Haut, einen Oberlippenbart und ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Er sprach gebrochenes Deutsch. Zwei weitere Männer, von denen keine Beschreibung vorliegt, sollen möglicherweise Schmiere gestanden haben. Den Tätern gelang es, mit dem Bargeld des Seniors zu entkommen.

Die Kriminalpolizei bittet nun insbesondere um Hinweise von Personen, die zwischen 9 und 14 Uhr am 5. Dezember etwas Verdächtiges beobachtet haben. Dazu zählen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Finkenweg, während der Geldabholung oder andere Hinweise.

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel.: (0931) 457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.