Endspurt bei KiKaG: Kinderfasching und Rosenmontagssitzung

Die KiKaG will auch den kleinen Narren zu ihrem Recht verhelfen: beim Kinderfasching an diesem Samstag, 22. Februar, in der Florian-Geyer-Halle in Kitzingen. Beginn ist um 14.11 Uhr, Ende 17.11 Uhr. Auf die kleinen Gäste wartet eine Vielzahl von Schaueinlagen, darunter der Auftritt der KiKaG-Garde, heißt es in einer Pressemitteilung der Karnvevalsgesellschaft. Unter anderem werden die einfallsreichsten und liebenswürdigsten Kostümierungen ausgezeichnet. Der Eintritt beträgt 2,50 Euro.

An gleicher Stelle findet am 24. Februar, 18.33 Uhr, unter dem Motto "Manege frei für die Narretei" die bereits ausverkaufte Rosenmontagssitzung mit Verleihung des Schlappmaul-Ordens an Ministerpräsident Markus Söder statt.

Für beide Veranstaltungen in der Florian-Geyer-Halle stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung im Bereich der Marshall Heights/Gabelsberger Straße, auf der Syndikatswiese neben der Shell-Tankstelle und auf dem Gelände der Firma Rökü-Otto, Muldenweg 3.