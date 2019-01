Emotionen, Engagement und Einsatz bei der Tennisabteilung

Großen Einsatz hatten die Mitglieder der Tennisabteilung der SV-DJK Sommerach vergangenes Jahr gezeigt, besonders hervorgehoben wurde aber auch die Leistung von Nicht-Mitgliedern.

Abteilungsleiter Andreas Dürr blickte in erfreulich viele Gesichter als er die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SV-DJK Sommerach eröffnete. In den Mittelpunkt seines Rückblicks stellte er denn auch den Dank für tatkräftige Hilfe von verschiedenen Seiten, wie aus einem Presseschreiben hervorgeht.

Emotionale Ansprache der Stellvertreterin

Beim Ausbau der Tennishütte und bei der Erstellung der Tenniswand hätten vor allem Jürgen Schmitt, René Prestele und Karl Dürr Entscheidendes geleistet – ohne Mitglieder der Abteilung zu sein. Auch bei Robert Plannasch, Erich und Jutta Heinlein bedankte Dürr sich ausdrücklich. Den Einsatz seiner Stellvertreterin Maria Herget, die nicht mehr für dieses Amt kandidierte und dies in einer emotionalen Ansprache begründete, honorierte er mit einem Präsent.

Das Totengedenken galt Michael Müller-Kaler.

In den nächsten Jahren soll der Fokus vor allem auf den Zusammenhalt in der Abteilung gelegt werden. Durch die Forcierung der Jugendarbeit, die Dürr als größte Herausforderung bezeichnete, verspricht man sich langfristig auch einen Aufschwung in sportlicher Hinsicht. Auch die Geselligkeit soll durch Veranstaltungen wie den traditionellen Glühweinzauber oder das Secco-Turnier weiterhin ihren festen Platz im Tennisjahr behalten. In diesem Zusammenhang bedankte sich der Abteilungsleiter besonders bei Paul Glaser und Heike Prestele.

Der aktuelle Mitgliederstand liegt bei 148 Personen, davon rund die Hälfte mit Spiellizenz. In den vergangenen vier Jahren habe sich demnach die Zahl der Mitglieder laut Dürr um 50 Prozent gesteigert.

Sportwart Christian Hartner hob bei seinem Rückblick auf das Abschneiden der acht Sommeracher Mannschaften in der Saison 2018 vor allem die Teams Bambino und Herren 65 hervor, die jeweils mit einem 2. Platz imponierten. Die Vereinsmeisterschaften beendeten beim Nachwuchs Agathe Kestler, Ferdinand Pfaff, Linus Fackelmann, Cora Kraus und Hannes Schäfer sowie bei den Erwachsenen Jennifer Engert und Julian Müller-Kaler als Sieger.

Trainer Klühspies hat sich bewährt

In der kommenden Saison werden nur noch sechs Mannschaften die Sommeracher Farben vertreten, nämlich im Jugendbereich Midcourt und Bambino sowie bei den Erwachsenen je ein Team Damen 30, Herren, Herren 40 und Herren 65. Bei den U 14 geht man eine Spielgemeinschaft mit dem TC Volkach ein. Bestens bewährt habe sich laut Hartner der Einsatz von Trainer Thomas Klühspies, der auch in der Saison 2019 am Freitag seine Dienste anbieten will. Beibehalten will man auch den Montagstreff zum Schnuppern für Nichtmitglieder.

In seinem Kassenbericht hob Abteilungsleiter Andreas Dürr hervor, dass trotz der enormen Kosten für Tenniswand und Hüttenumbau keine Schulden angefallen seien.

Die Neuwahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Abteilungsleiter: Andreas Dürr, Stellvertreterin: Stefanie Hafemann; Sportwart: Christian Hartner; Kassier: Carsten Heinlein; Schriftführer: Markus Fackelmann; Vergnügungswart: Heike Prestele; Beisitzer: Jennifer Engert, Johannes Blaß, Florian Höhn und Jens Heinlein; Pressewart: Winfried Kraus.

Höhepunkt: 40-Jahr-Feier im April

Höhepunkt im Jahr 2019 wird die Feier zum 40-jährigen Bestehen der Abteilung am 28. April sein. Am 30. März, 6. und 13. April sollen die Tennisplätze instand gesetzt werden. Die Endspiele der Vereinsmeisterschaft sollen am 20. und 21. Juli stattfinden. Für den 14. September ist zum Saisonabschluss das Secco-Turnier vorgesehen.