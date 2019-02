Eltern und Lehrer auf der Bühne des EGM

"Wir wollen uns über das Theater auch mit dem Thema Schule auseinandersetzen", sagt Heike Wiegand, Vorsitzende des Elternbeirats am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach und Mitglied der Theatergruppe SELT.sam am EGM. Die Gruppe aus Schülern, Eltern, Ehemaligen und Lehrern hat sich vor drei Jahren gegründet und zeigt jetzt noch einmal ihr zweites Stück: Die Goldenen Letzten Jahre von Sibylle Berg. Die in Deutschland viel gespielte Autorin setzt sich auf verrückte und ironische Weise mit Zeiterscheinungen auseinander. In den Goldenen Jahren etwa damit, welche Rolle die Schule für das Glück im Leben des Menschen spielt. Satirisch überspitzt führt sie blitzlichtartig an sieben Schülertypen die erwartete oder überraschende Entwicklungen vor Augen: Ein schräges, aber unterhaltsam-philosophisches Theaterspektakel. Die Aufführung findet am Sonntag, 24. Februar, um 18 Uhr im Theatersaal des Egbert-Gymnasiums, Münsterschwarzach statt. Das Stück dauert 60 Minuten. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.