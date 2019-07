Kitzingen vor 1 Stunde

Elf Lehrkräfte in den Ruhestand entlassen

Im Schulamtsbezirk Kitzingen vollendeten in diesem Schuljahr acht Lehrkräfte ihre Jubiläumsdienstzeit von 40 beziehungsweise 25 Jahren. Elf Lehrerinnen und Lehrer, eine Rektorin und ein Konrektor wurden in den Ruhestand verabschiedet, heißt es in einer Pressemitteilung.