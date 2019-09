Kitzingen vor 1 Stunde

Elephant to India - Deutschlandpremiere im Roxy Kino

Begeisterte Zuschauer folgten der Handlung des Films "Elephant to India", der in Anwesenheit von Regisseur Wolfgang Pröhl erstmalig in Deutschland, im Kitzinger Roxy Kino gezeigt wurde. Die Reise der drei österreichischen Abenteurer auf zwei Vespas von Berlin nach Goa faszinierte, laut Pressemitteilung, wegen grandioser Landschaftsbilder, Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Kulturen sowie wegen kurzweiliger Dialoge. Charmant und eloquent ergänzte Pröhl die Filmgeschichte mit Hintergrundinformationen und beantwortete zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Besonderes Interesse galt beispielsweise der Frage nach dem Grund für die Wahl des blauen Elefanten als Maskottchen der Reise. Dazu konnte eine Vertreterin des Knauf-Museums in Iphofen aufschlussreiche Informationen über die Bedeutung des Elefanten in der Kultur Asiens liefern. Uneingeschränkten Beifall fand auch das indische Buffet, kreiiert vom indischen Koch und Pächter des Gasthofs Fränkischer Hof.