Volkach vor 8 Stunden

Elektrofahrrad gestohlen

Auf dem Edeka-Parkplatz in Volkach wurde am Mittwochnachmittag ein Pedelec entwendet. Der Besitzer hatte sein schwarzes Haibike X Duro gegen 16.30 Uhr vor dem Supermarkt an einem Fahrradständer abgestellt. Als er 15 Minuten später zurückkam, war das Fahrrad weg. Den Computer hatte der Besitzer vorher abgezogen, weshalb das E-Bike sich nicht mehr einstellen lässt und das Fahren merklich erschwert, weil die Motorleistung nicht zugeschaltet werden kann. Es kann deshalb möglich sein, dass der Dieb das Fahrrad weggeschoben hat. Das Bike hat einen Wert von etwa 2000 Euro.