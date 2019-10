Rimbach vor 46 Minuten

Elektro-Fahrrad gestohlen

Am Montagabend wurde zwischen 19 und 20 Uhr in Rimbach in der Kardinal-Döpfner-Straße aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses ein Elektrofahrrad gestohlen. Das schwarze Hybrid-Fahrrad, Marke Cube, hat laut Polizeibericht einen Wert von etwa 2700 Euro.