Gaibach vor 1 Stunde

Elektriker-Bus fährt auf BMW auf

Wie die Polizei berichtet, ist am Donnerstagnachmittag ein 45-jähriger Elektriker mit seinem Ford Transit die Schweinfurter Straße in Gaibach in Richtung Kolitzheim gefahren. Wohl aus Unachtsamkeit entging ihm, dass der Fahrer eines vor ihm fahrenden BMW verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Elektriker fuhr mit seinem Transit auf den BMW auf. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf über 1000 Euro.