Eisplatte auf Pkw gefallen

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lkw am Dienstagfrüh die Staatsstraße 2450 vom Mainfrankenpark aus in Richtung Dettelbach. Vom Dach des Lkw löste sich eine Eisplatte und fiel auf die Motorhaube eines entgegenkommenden Pkw, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.