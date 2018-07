Nenzenheim vor 1 Stunde

Eiserne Hochzeit in Nenzeneim

Friedrich und Marie Rabenstein aus Nenzenheim haben am 3. Juli 2018 das Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert. Seit 65 Jahren sind die beiden ehemaligen Gastronomen miteinander verheiratet. Zwar kennt sich das Jubelpaar schon von Kindesbeinen an, aber im zarten Alter von 17 Jahren lernte Friedrich Rabenstein die damals 15-jährige Wirtstochter lieben. Nach einigen Jahren läuteten für den heute 89-Jährigen und seine zwei Jahre jüngere Frau die Hochzeitsglocken. Viele Jahrzehnte lang betrieben sie in Nenzenheim den Gasthof „Schwarzer Adler“ bis zur Rente. Zur Eisernen Hochzeit gratulierten vier Töchter, acht Enkelkinder und sieben Urenkel.