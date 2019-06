Einweihung der neue Tagespflege der Diakonie

In Markt Einersheim ist eine Tagespflege mit angeschlossener Diakoniestation entstanden. Dazu ist am Pfingstsonntag, 9. Juni, 9.30 Uhr, ein Festgottesdienst zur Einweihung in der St. Matthäus-Kirche, so eine Mitteilung. Die Festpredigt hält Pfarrer Jochen Keßler-Rosa (Vorsitzender des Diakonischen Rates). Dem schließt sich die ökumenische Segnung der Räume durch Dekan Ivo Huber und Diakon Peter Walter, mit Bürgermeister Herbert Volkamer, in der Nürnberger Straße 4 in Markt Einersheim an.

Die Tagespflege mit 16 Plätzen ist in einem Neubau untergebracht. Er ist verbunden mit einem historischen Gebäude, dem ehemaligen Kindergarten. In dem hat die Diakoniestation ihren Platz gefunden. Der Standort am Nürnberger Tor ist an das Zentrum und an die Wohngebiete des Marktes sehr gut angeschlossen.

Die Bausumme beträgt 1,4 Millionen Euro, für den Erwerb des Gebäudes fielen 100 000 Euro an. Der Bau wurde vorrangig durch die Mittel des Zentralen Diakonievereins Markt Einersheim und durch einen Zuschuss der Marktgemeinde Markt Einersheim in Höhe von 400 000 Euro finanziert. Die Trägerschaft übernimmt der Zentrale Diakonieverein Markt Einersheim unter dem Vorsitz von Dekan Ivo Huber.