Einstimmig für den Kita-Bus

Einstimmig beschloss der Finanzausschuss der Stadt Kitzingen in seiner Sitzung am Donnerstag nach einem Antrag von Integrationsreferentin Astrid Glos (SPD), die Kosten für die Beförderung von Asylbewerberkindern von den Gemeinschaftsunterkünften in die Kindertagesstätten vom 1. April dieses Jahres bis 30. März nächsten Jahres zu übernehmen.

Ein erneuter Beschluss war notwendig geworden, da die bisherige Übernahme im März ausgelaufen war. Einen Teil der mit 32 000 Euro geschätzten Kosten sollen zudem die Eltern tragen.

Deren Anteil soll 20 Euro für ein Kind und 10 Euro für jedes weitere Geschwisterkind betragen. Die Bereitschaft der Eltern sei hierzu vorhanden, informierte Glos. Ab Herbst rechnet sie mit 15 Kindern aus dem Colette Circle und 18 aus dem Innopark, die eine Kitzinger Kita besuchen werden.

Sofern das erste Jahr gut verlaufe, wäre seitens der Stadtverwaltung eine dauerhafte Einrichtung dieser Beförderung möglich, erklärte Bürgermeister Stefan Güntner (CSU), der die Sitzung in Abwesenheit von Oberbürgermeister Siegfried Müller leitete, dem Ausschuss.

Große Fortschritte

Vor allem beim Erlernen der deutschen Sprache berichtete Glos von großen Fortschritten der Kinder: „Durch die dauerhafte Anwesenheit der Kinder im Kindergarten gelingt die Integration.“ Von diesen Vorleistungen können auch die Schulen profitieren.

Die beiden zentralen Einrichtungen in Kitzingen im Innopark und im Corlette Circle liegen allerdings weit entfernt von den Kitas, die somit zu Fuß nur schwierig und unter hohem Zeitaufwand zu erreichen sind. Während erschöpfte Kinder sich nicht bei den Aktionen im Kindergarten einbringen könnten, fehle den Eltern diese Zeit, um ihrerseits integrative Maßnahmen wie Deutschkurse zu besuchen.

Zudem gab Güntner bekannt, dass die Feuerwehr Hoheim ein neues mittleres Löschfahrzeug bekomme. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung beschloss der Finanzanschuss dessen Beschaffung.

Mit der einstimmig beschlossenen Änderung des Bebauungsplans „Alte Poststraße“ machte der Bau- und Verwaltungsausschuss des Kitzinger Stadtrats am Donnerstag den Weg frei für weitere Wohnungen in der Innenstadt. Nach dem Beschluss, die ehemalige „Gassner-Brauerei“ in der Oberen Bachgasse an einen privaten Investor zu verkaufen, plant dieser die Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes zugunsten von Wohnungen.

Neue Wohngebäude

Auch der Aufstellung eines Bebauungsplans „Breslauer Straße“ stimmte der Ausschuss ausnahmslos zu, um der städtischen Baugesellschaft mbH die Errichtung neuer Wohngebäude sowie eines Dienstleistungszentrums an der Kreuzung von Breslauer Straße und Texasweg zu ermöglichen.

Das Marktstefter Vorhaben, das bestehende Gewerbegebiet „Marktbreiter Straße“ zu erweitern, befürwortete der Kitzinger Bau- und Verwaltungsausschuss nicht. „Wir haben in unserer Stadt selbst große Gewerbeflächen und nebenan breitet sich der nächste aus. Ich bin der Meinung, dass hiervon durchaus die Interessen Kitzingens berührt werden. Wir können das nicht aufhalten, aber dagegen ein Zeichen setzen“, lieferte Thomas Steinruck (KIK) die Argumentation, der schließlich alle Räte folgten.

Mit 0:12 ergab sich ein eindeutiges Abstimmungsergebnis. Im Januar hatte sich der Ausschuss bereits gegen die Aufstellung eines Bebauungsplans im Gewerbegebiet Am Gries 2 in Fröhstockheim durch die Gemeinde Rödelsee ausgesprochen.