Großlangheim vor 28 Minuten

Einschulung 1967: Klassentreffen nach 53 Jahren in Großlangheim

Nach 53 Jahren haben sich in Großlangheim die Einschuljahrgänge von drei Gemeinden zum ersten Klassentreffen getroffen. Eingeschult wurde 1967 laut der Pressemitteilung in allen drei Gemeinden separat, sogar in Haidt und Atzhausen gab es damals einen eigenen Schulbetrieb.