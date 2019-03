Einsatzreichstes Jahr in der 150-jährigen Geschichte

Kommandant Fred Mahler berichtete in der Dienstversammlung über das einsatzreichste Jahr in der Geschichte der Feuerwehr Volkach. Die Einsätze gliederten sich in 52 technische Hilfeleistungen, 26 Brandeinsätze, 22 sonstige Einsätze wie Sicherheitswachen, Absperrungen und vier Gefahrstoff-Einsätze, wie es in einer Mitteilung der Wehr heißt.

Aktuell engagieren sich 66 Einsatzkräfte aktiv im Feuerwehrdienst. Im vergangen Jahr wurden 24 Monatsübungen, zwölf Bootsübungen, acht Gruppenführerschulungen/-besprechungen, diverse Atemschutz- und Maschinistenübungen durchgeführt. Hinzu kam eine Ausbildungsreihe zum Thema Waldbrand, welche mit einer Großübung im Rimbacher Wald, bei der 250 Einsatzkräfte verschiedenster Hilfsorganisationen eingesetzt waren, abgeschlossen wurde. Außerdem wurden viele Weiterbildungen angeboten. An den drei bayerischen Feuerwehrschulen wurden verschiedenste Lehrgänge durch die Ehrenamtlichen besucht.

Aktive Jugendwehr

Stellvertretender Jugendwart Johannes Mahler berichtet von 14 Gruppenstunden im vergangen Jahr. Die neun Jugendlichen legten das Leistungsabzeichen Jugendflamme erfolgreich ab und nahmen wie auch schon in den vergangen Jahren am Zeltlager des Kreisfeuerwehrverbandes in Hörblach teil. Zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin hatte noch eine Überraschung im Gepäck. Sie beförderte den zweiten Kommandanten Frank Thurn zum Brandmeister und Kommandanten Fred Mahler zum Oberbrandmeister. In Ihrem Grußwort bedankte sich bei allen Einsatzkräften für das Engagement und die geleistete Arbeit. Ebenfalls erwähnte sie die konstruktiven Gespräche im November, als alle Stadtratsfraktionen von der Volkacher Feuerwehr eingeladen wurden.

Auch stellvertretender Landrat Paul Streng lobte die Arbeit der Wehr: „Die Leute sind motiviert, besonders gefällt es mir in viele junge Gesichter hier schauen zu können. Die Feuerwehr Volkach hat Zukunft, denn Sie sind personell gut aufgestellt.“Kreisbrandinspektor Michael Krieger bedankte sich in seinem Grußwort: „104 Einsätze heißt, ihr ward im Schnitt alle drei Tage im Einsatz im vergangen Jahr. Das ist nicht selbstverständlich. Kommt gesund wieder von allen Einsätzen nach Hause.“

Beförderungen und Ehrungen

Folgende Personen wurde in der Versammlung befördert: Karl Mauder und Jonas Kruse, beide zum Feuerwehrmann; Fabian Fuß, Roger Herzog, beide zum Löschmeister; Udo Gebert zum Oberlöschmeister; Frank Thurn zum Brandmeister und Fred Mahler zum Oberbrandmeister.

Geehrt wurden: für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst: Felix Menz, Tobias Werdecker und Johannes Mahler; 30 Jahre aktiver Feuerwehrdienst: Frank Thurn; staatliches Feuerwehrehrenzeichen in Silber für 25 Jahre Aktiven Dienst: Jürgen Golz; staatliches Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre aktiven Dienst: Bernhard Berz und Fred Mahler.