Willanzheim vor 1 Stunde

Eins, zwei, drei Kindergartenzeit vorbei

Sieben Vorschulkinder der katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Willanzheim freuten sich über ihre Verabschiedung aus dem Kindergarten. Während einer Abschlussfeier mit Elisabeth Fuchs (Kita-Leiterin), Monika Beyer (Erzieherin) und Melissa Wagner (Kinderpflegerin) im Garten der Kita erlebten sie mit Eltern und Geschwistern, wie zwei Bäume und deren Tiere im Laufe der Zeit zu Freunden wurden. Danach gab es als Stärkung Leckeres vom Grill und Salate und im Anschluss eine Nachtwanderung. Im mitgebrachten Schlafsack übernachteten die Nachtschwärmer ein letztes Mal in der Kita, bevor sie am Morgen nach einem Frühstück mit dem legendären Rausschmiss verabschiedet wurden.