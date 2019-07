Einparken mit 2,2 Promille geht schief

Am frühen Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bürger beobachtet, wie der Fahrer eines Fiat in der Inneren Sulzfelder Straße beim Einparken ein geparkten VW beschädigte. Anschließend entfernte sich der Unfallfahrer in eine nahegelegene Pizzeria. Durch eine hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Kitzingen konnte kurze Zeit später der 36-jährige Fahrer des Fiat angetroffen werden. Bei ihm wurde aufgrund deutlichem Alkoholgeruch ein Alkotest durchgeführt, welcher einen Wert von gut 2,2 Promille ergab. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fiat-Fahrer musste laut Polizeibericht die Beamten deshalb zur Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.