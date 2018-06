Einmal die Mosel entlang

Erlebnisreiche Tage verbrachten 45 VdKler bei der zweiten Mehrtagesfahrt des VdK-Ortsverbandes Kitzingen an Mosel, Ahr und Eifel. 544 Flusskilometer fließt die Mosel von der Quelle in den Vogesen bis zur Mündung bei Koblenz. Die Orte entlang der Mosel boten unzählige Sehenswürdigkeiten, uralte Kulturdenkmäler, eine einzigartige Natur und vor allem herzliche Gastgeber, heißt es in einer Pressemitteilung des Ortsverbandes.

Nach einem Aufenthalt im Kurgebiet Bad Ems an der Lahn ging es zum Standquartier nach Poltersdorf an der Mosel. Mit Reiseführer Jupp unternahm die Gruppe Ausflüge in die Vulkaneifel, zum Nürburgring, ins idyllische Ahrweiler, zur Benediktinerabtei Maria Laach und ins bekannte Städtchen Trier.

Mit Reiseführerin Brigitte ging es zur Stadtführung nach Cochem, dann mit dem Schiff nach Beilstein, dem Dornröschen der Mosel, nach Bernkastel-Kues mit der historischen Altstadt und nach Zell, bekannt durch die „Schwarze Katz“.

Singen am Lagerfeuer auf dem Festplatz in Poltersdorf, eine informative Weinprobe mit Jupp und ein lustiger Musikabend mit Felix waren laut Mitteilung neben den Ausflügen die Höhepunkte der Fahrt. Auf der Rückreise hielt die Gruppe in Rüdesheim und bummelte durch die „Drosselgasse“. Ein Dank ging vor allem an Buskapitän Herbert und an Reiseleiterin Waltraud.

Ein Nachtreffen findet bei Neesers am Mittwoch, 1. August, statt. Um Anmeldung wird unter Tel. (0 93 21) 44 05 gebeten. Die Fahrt zu Düll findet am Freitag, 10. August statt, auch hier ist eine Anmeldung erforderlich.