Einladung zum Orgel-Schnuppertag im Bistum Würzburg

Einen Orgel-Schnuppertag veranstaltet das Referat Kirchenmusik der Diözese Würzburg, laut Pressemitteilung, am Samstag, 28. September. Insgesamt 35 Orgeln im Bistum Würzburg warten darauf, entdeckt zu werden. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wie aus Wind Musik wird“ und findet von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr statt.

„Wer vielleicht schon immer mal hinter die Kulissen blicken, in die Orgel hineinschauen, einmal eine Pfeife in die Hand nehmen oder selbst einmal auf einer Orgel musizieren wollte, der sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen“, sagte Diözesanmusikdirektor Gregor Frede. Die Teilnahme am Orgel-Schnuppertag ist kostenlos.

Im Raum Kitzingen und Ochsenfurt gibt es folgende Orgeln zu entdecken: Christian Stegmann zeigt von 10 bis 12 Uhr das Instrument von Kitzingen, Sankt Johannes. In Giebelstadt, Sankt Josef der Bräutigam, ist Konrad Bürkle von 10 bis 12 Uhr anzutreffen. Von 14 bis 16 Uhr spielt Christian Stegmann in Wiesentheid, Sankt Mauritius, die Orgel. Konrad Bürkle erläutert die Orgel von Ochsenfurt, Sankt Andreas zwischen 14 und 16 Uhr.

Interessenten werden gebeten, per Mail an kirchenmusik@bistum-wuerzburg.de oder per Tel.: (0931) 38663760 bis Donnerstag, 26. September, mitzuteilen, wo und wann sie teilnehmen möchten.