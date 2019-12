Einkaufszentrum in den Marshall Heights: So reagieren die Leser

Wir haben auf Facebook und mainpost.de gefragt: "Wie steht Sie zu den Plänen für das Einkaufszentrum in den Marshall Heights?" Die Internet-Umfrage ist nicht repräsentativ, aber das Thema erfährt viel Aufmerksamkeit und deshalb viel Resonanz: Von Freude über die kommende Vielfalt bis Angst um den bestehenden Einzelhandel – es wird kontrovers diskutiert.

Auf Facebook fiel, Stand Sonntagmittag, das Votum klar zugunsten des Einkaufzentrums aus. Von 414 Usern stimmten 383 für und nur 28 gegen das Projekt. Weniger deutlich sind die Ergebnisse aus der Umfrage im Artikel auf mainpost.de. Hier entschieden sich von 433 Teilnehmern an der Umfrage 301 für das geplante Einkaufszentrum, während 102 dagegen stimmten. Noch keine Meinung gebildet hatten sich laut der Umfrage 30 unserer Leser.

Die Kommentare: Angst um Einzelhandel, Freude über Vielfalt

Auf beiden Plattform wurde das Thema in den Kommentarspalten rege diskutiert. Dabei wurde auch deutliche Kritik am Projekt laut. Mainpost.de-User "rupertmahler" schrieb etwa: "Schon mal abgelehnt? Also dabei belassen, wer braucht so eine Galerie? Die Innenstädte sterben aus." Nutzer "tonili" entgegnete, auch auf mainpost.de: "In Würzburg haben die Bürger vor Jahren auch die Galerie am Bahnhof aus Angst abgelehnt [...] und jetzt? Es gibt keine Galerie und die einheimischen Geschäfte verschwinden trotzdem."

Die Sorge um den Einzelhandel war auch Thema auf Facebook. Zum Beispiel schrieb User Lars H.: "Das wäre ein Genickschuss für den eh schon schwächelnden Einzelhandel in der Innenstadt!

Lieber attraktive Angebote in der Innenstadt schaffen und damit die vorhanden Geschäfte stärken!" So sieht es auch Conny S.: "Das war's dann endgültig für die kleinen Geschäfte in der Innenstadt."

Userin Carmen S. würde sich dagegen über ein neues Einkaufszentrum freuen: "Das bringt evtl. Schwung nach Kitzingen. Ich vermisse ein richtiges Sportgeschäft." Genauso Victoria P.: "Kitzingen braucht so was." Außerdem erfährt Immobilienunternehmer Georg Wittmann, der das Einkaufszentrum bauen will, viel Lob. Er wird als "Visionär" und "innovativ" gekennzeichnet. Mark Pfeuffer findet: "Hier in Kitzingen sollten wir froh sein um jeden, der etwas Neues eröffnet oder Altes erhält."

Priorität bezahlbarer Wohnraum

Einige fanden, dass andere Bauprojekte in Kitzingen wichtiger wären. So zum Beispiel Facebook-Userin Janine K.: "Man sollte dort auch mal endlich mehr Wohnraum schaffen. Es stehen so viele Wohnungen leer und verfallen." Auch Uli M. sagt: "Bezahlbare Wohnungen wären besser."