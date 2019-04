Einkaufswagen rollt gegen Pkw

Am Dienstagmorgen wollte eine 50-jährige Frau in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen auf dem Parkplatz eines Supermarktes ihre Einkäufe ins Auto laden. Dabei achtete sie einen Moment nicht auf den Einkaufwagen, dieser rollte leicht gegen einen geparkten VW, wie die Polizei schreibt. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.