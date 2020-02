Einkaufstüte und Handy gestohlen

Fehler beim Rangieren

Am Mittwochnachmittag rangierte ein 31-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Schreibersgasse in Kitzingen aus einem Parkplatz. Aus Unachtsamkeit stieß der Mann gegen einen geparkten Mercedes. Dieser wurde am mittleren Fahrzeugheck beschädigt wobei ein Schaden von etwa 600 Euro entstand.

Einkaufstüte entwendet

Am Mittwoch zwischen 19.30 und 19.33 Uhr, ereignete sich in der Marktbreiter Straße in KItzingen im E-Center ein Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete eine Einkaufstüte mit verschiedenen Artikeln im Wert von 25 Euro. Die Tüte war zuvor im Vorraum des Einkaufsmarktes abgestellt worden.

Handy gestohlen

Am Mittwoch zwischen 15.40 und 16.40 Uhr, ereignete sich in der Flugplatzstraße in Kitzingen im Fitnesscenter „Clever-Fit“ ein Diebstahl. Ein Unbekannter entwendete ein Handy, Marke Huawei, Typ P30Lite, Farbe schwarz, im Wert von etwa 150 Euro. Das Handy lag zuvor im Herrenumkleideraum auf einer Bank.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.