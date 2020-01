Volkach vor 36 Minuten

Einkaufstour in Volkach endet mit Schaden am Auto

Kotflügel beschädigt: Am Samstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr parkte eine 46-Jährige ihren Audi in der Dimbacher Straße auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Volkach. Anschließend stellte sie ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes Müller ab. Zuhause bemerkte sie einen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel. Dieser war eingedellt und verkratzt. Der Verursacher des Schadens hatte keine Hinweiszettel am Fahrzeug der Geschädigten hinterlassen.