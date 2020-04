Einkaufen bei Direktvermarktern in Zeiten von Corona

Direktvermarkter werden als Lebensmitteleinzelhandel betrachtet und können somit geöffnet haben. Informationen zu Angeboten in der Umgebung bietet das bayernweite Regionalportal für Direktvermarkter im Landkreis Kitzingen unter www.regionales-bayern.de/aelf-kt, heißt es in einer Pressemitteilung. Einige Betriebe bieten auch einen Lieferservice an.

Beim Einkauf in Dorf- oder Hofläden bekommen die Kunden regionale Produkte, unterstützen die Landwirte vor Ort und die regionale Wirtschaft. Wer nebenan einkauft, leistet einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Region. Auskünfte dazu bietet das Regionalportal Bayern, eine Informationsplattform für Verbraucher. Es bündelt das mit der Landwirtschaft verbundene Angebot von Produkten und Dienstleistungen aus den verschiedenen Regionen in und um Bayern.