Kitzingen vor 1 Stunde

Einiges über das Tuten und Blasen gelernt

Keine Ahnung von Tuten und Blasen hatten die Schüler der 4. Klassen der Grundschule St. Hedwig vielleicht vorher. Dann aber kam die Bläserklasse des Armin-Knab-Gymnasiums unter Leitung von Manfred Rappert zu Besuch in die Aula der Wirtschaftsschule. Nach einem Begrüßungsstück erzählten die Schüler der Bläserklasse den potenziellen „Neuen“, alles, was man über ein Blasinstrument wissen sollte. Vom obersten Stockwerk der Bläser, den Querflöten im Dachgeschoss, bis zu Tuba und Susaphon, die im Keller wohnen, wurden alle vorgestellt. Zuerst durften die Holzbläser ihre Instrumente, Querflöte, Klarinette und Saxophon erst erklären und dann auch erklingen lassen. Dann kamen die Trompeten, Posaunen und die Tuba an die Reihe. In der Bläserklasse können Schüler des AKG ab der 5. Jahrgangsstufe im Rahmen des Musikunterrichts ein Blasinstrument erlernen und im Ensemble spielen. Nach dem Marsch „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar, bedankten sich die Grundschüler mit großem Applaus und ein paar Süßigkeiten für den interessanten Besuch. Im letzten Stück durften sie sogar mitwirken. Sie ersetzten das fehlende Schlagzeug.