Einholung der Letzten Fuhre und Weinlesefest in Wiesenbronn

Am Sonntag, 13. Oktober, findet in Wiesenbronn das traditionelle Weinlesefest statt. Ab 12 Uhr wird im Seegarten Mittagstisch serviert, heißt es in einer Pressemitteilung. Um 13 Uhr ist Treffpunkt im Seegarten für alle Interessierten, die zusammen mit Weinprinzessin Sophie in einem festlich geschmückten alten Fuhrwerk in die Weinberge ziehen um die letzten Trauben zu ernten. Die Trauben werden dann um 14 Uhr, unter der musikalischen Begleitung des Wiesenbronner Spielmannszuges, durch das Dorf zum Festplatz im Seegarten gebracht. Danach werden die Trauben von Hand gepresst und der frische Saft probiert. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt. Zusätzlich findet ein kleiner Bauernmarkt statt. Es werden heimische Früchte wie Nüsse, Quitten, Kürbisse oder Äpfel, selbstgemachte Dinge und auch Dekomaterialien angeboten.