Einführungsklasse für Schüler mit Mittlerer Reife am AKG

Im Schuljahr 2020/21 bietet das Armin-Knab-Gymnasium wieder eine Einführungsklasse für Schüler mit Mittlerer Reife an, die gerne am Gymnasium das Abitur ablegen möchten. Es handelt sich dabei laut Pressemitteilung um eine Klasse, die speziell für diese Schülergruppe eingerichtet ist und gezielte Förderung beinhaltet. Die Klasse führt in die gymnasialen Fächer ein und stellt den Anschluss an die Oberstufe des Gymnasiums her.

Aufgenommen werden Schüler, denen ihre Schule nach Abschluss der zehnten Jahrgangsstufe eine uneingeschränkte Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums bescheinigt. Sie dürfen außerdem am 30. Juni 2020 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Als zweite Fremdsprache kann Französisch oder Spanisch gewählt werden.

Interessierte Schüler und deren Eltern können sich mit dem Armin-Knab-Gymnasium in Verbindung setzen. Am 3. Februar 2020 findet um 16.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zur Einführungsklasse statt (Treffpunkt am Haupteingang). Danach kann auch die Schule besichtigt werden.

Ansprechpartner: Axel Bernhard, Beratungslehrer am AKG; Monika Rahner, Schulleiterin; Tel.: (09321) 13170. Informationen auch unter www.armin-knab-gymnasium.de