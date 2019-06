Markt Einersheim vor 2 Stunden

Einersheimer erkunden Nordfriesland und Süd-Dänemark

Tradition haben die Mehrtagesfahrten des CSU-Ortsverbands Markt Einersheim, organisiert von Hermann und Gabriele Böhm. Heuer machten sich 48 Reisende auf nach Nordfriesland und ins südliche Dänemark. Ein erster Höhepunkt für die Gruppe war der Besuch des Knauf-Werks im dänischen Hobro, was besonders die mitreisenden Knauf-Rentner interessierte, heißt es in der Mitteilung. Am dritten brachen sie zur dänischen Nordseeinsel Romo auf, von dort setzten sie mit eine Fähre nach Sylt über. Tags darauf verbrachten die Reisenden einen Vormittag in der alten Holländersiedlung Friedrichstadt und eine Stippvisite in Husum rundete den Tag ab. Beim Nordfriesland-Trip durfte der Besuch von Halligen nicht fehlen. Die Halligen sind Inseln ohne Deiche, die bei Hochwasser im Meer versinken und nur noch deren Warften (Erhöhungen mit Häusern) herausragen. Die Reisegruppe genoss das Flache Land am Wasser, das Wetter ließ die Unterfranken aber auch spüren, wie rau das Klima an der Nordseeküste ein kann.