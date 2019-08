Kitzingen vor 34 Minuten

Einem Fiat ins Heck gefahren

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw die Panzerstraße in Kitzingen in Richtung zur Staatsstraße 2271. Aus Unachtsamkeit fuhr der Mann auf einen haltenden Fiat auf. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 3000 Euro.