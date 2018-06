Eine Zeitreise in die Welt alter Spiele

„Machet auf das Tor, machet auf das Tor! Es kommt ein gold?ner Wagen“, so konnte man schon von Weitem die Kinder der Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen singen hören und sich in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen. Anlass dafür war der Aktionstag „Alte Kinderspiele“, den die Schule im Rahmen des diesjährigen Schuljahresmottos „Wir reisen durch die Zeit“ durchführte. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Schule hervor.

So konnten die Kinder an verschiedenen Stationen zahlreiche alte Spielformen wie Murmelspiele, Gummitwist, Fadenspiele, Hüpfspiele, Dosenlauf, Zehnerball, Sackhüpfen oder Kieselsteinlauf kennenlernen und ausprobieren. Alle Schüler hatten großen Spaß daran, in jahrgangsübergreifenden Gruppen gemeinsam wie ihre Großeltern früher zu spielen.

Eigenes Schulmuseum

Das Jubiläumsjahr 700 Jahre Albertshofen war Anlass, auch das Schuljahresmotto 2017/18 unter einen historischen Aspekt zu stellen. So trugen die Schüler im Herbst zahlreiche historische Gegenstände zu den Themen „Waschen und Bügeln früher“, „Telefonieren früher“ oder auch „Schreiben früher“ zusammen und erstellten damit ein kleines „Schulmuseum“ in der Aula.

Darüber hinaus gaben ein Aktionstag „Alte Kinderlieder“ sowie ein gemeinsamer Besuch des Kirchenburgmuseums Mönchsondheim mit verschiedenen museumspädagogischen Stationen den Kindern Einblick in das Leben in der Vergangenheit.