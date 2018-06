Eine Zeitkapsel für die nächsten Generationen

Ein Ort im Ausnahmezustand: Nordheim feiert sich und sein Bestehen seit 1100 Jahren ein ganzes Jahr hinweg. Wie es bisher war und was noch passiert, erzählt Dietmar Rohmfeld vom Touristikrat. Der 55-Jährige ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und arbeitet in Würzburg als Abteilungsleiter in einem mittelständischen Ingenieurbüro für Tief- und Straßenplanung.

Dietmar Rohmfeld: Sehr zufrieden. Die Resonanz auf unsere bisherigen Veranstaltungen ist sehr positiv, das Wetter hat mitgespielt, es gab keinerlei unangenehme Zwischenfälle – so kann es weitergehen!

Rohmfeld: Im Touristikrat sind wir 15 Personen. Im Jubiläumsjahr unterstützen uns noch unsere amtierende Weinprinzessin Vanessa Wischer, unsere ehemalige Weinprinzessin, fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin Christina Schneider und Birgit Zugelder als Texter und Grafikerin.

Rohmfeld: Schwer zu sagen. Wir haben ja in der Saison immer viele Besucher im Ort. Aber unsere Sonderveranstaltungen, insbesondere die Rekord-Weinprobe, das Namensvetter-Treffen und die Sachs Classic haben einige Tausend neue Gäste angelockt. So ist das ja auch gedacht: Werbung für Nordheim zu machen.

Rohmfeld: Mit Zusammenhalt im Touristikrat und einem frühen Start der Vorbereitungen: Ende 2015 haben wir mit der Ideenfindung begonnen. Zusätzlich erhalten wir bei den Veranstaltungen auch Unterstützung durch Vereine, Betriebe und die Nordheimer.

Rohmfeld: Die Rekord-Weinprobe mit 1172 Weinen von 36 Nordheimer Winzerbetrieben. Wir hoffen, es findet sich eine Gemeinde, die unseren Rekord knackt. Dann legen wir nämlich noch mal nach.

Rohmfeld: Die Fähre ist unser Aushängeschild und die schönste Art, nach Nordheim zu gelangen. Deshalb wollte ich sie im Jubiläumsjahr besonders in den Mittelpunkt stellen – mit dem Tauziehen.

Rohmfeld: Teams aus verschiedenen Kategorien ziehen die Fähre mit Muskelkraft vom Escherndorfer Ufer herüber nach Nordheim. Dabei wird die Zeit gestoppt, das schnellste Zieher-Team gewinnt. Zusätzlich gibt es eine Rahmenprogramm.

Rohmfeld: Wir haben noch eine Menge vor: Neben Hofschoppenfesten im Sommer gibt es Ende Juli im Rahmen der Vinotonale ein rasantes Blechbläserkonzert in der DIVINO. Im August finden die Erlebnistage der Gästeführer, das 10. Skate'n?Rock Contest & Festival und das Jubiläumswochenende mit offenen Höfen und den 1. Fränkischen Winzerspielen statt. Im September stehen das Kulinarische Weinfest und eine Aromawanderung der Gästeführer auf dem Programm. Im Oktober feiern wir mit unseren französischen Freunden aus Nordheim im Elsass 25 Jahre Partnerschaft. Im November gibt es ein traditionelles Schlachtschüssel-Essen mit Schnapsprobe. Wir stellen unseren WeinInsel-Christbaum auf – aus Metall, mit 1100 Mini-Bocksbeutel-Lichtern. Es wartet ein Wein-Comedy-Abend und der DIVINO-Weihnachtsmarkt. Im Dezember veranstalten wir die Nacht der 1100 Lichter, eine Fackelwanderung durch die Weinberge hinunter ins Dorf, es gibt die DIVINO Glühweinparty, das Adventskonzert und eine Wein-Gala. Am 31. Dezember versenken wir dann feierlich eine Zeitkapsel mit der Dokumentation des ganzen Jahres und zeitgenössischen Gegenständen in unserem Jubiläums-Weinberg – für die Generation, die dann in 100 Jahren 1200 Jahre Nordheim feiern wird.

Rohmfeld: Tief durchatmen, es wieder ruhiger angehen lassen und im Frühsommer geht's ab in den Urlaub mit meiner Frau.